«Сила Спорта»: Дзюба продолжит карьеру в московской «Родине»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба станет футболистом московской «Родины». Место продолжения карьеры футболиста назвала «Сила Спорта».

«Родина» по итогам минувшего сезона выиграла Первый дивизион и впервые в истории завоевала путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Подробности о контракте Дзюбы с клубом не уточняются.

23 мая «Акрон» с минимальным счетом уступил «Ротору», но по итогам двух встреч сохранил место в РПЛ. После матча стало известно, что Дзюба покидает тольяттинский клуб.

За «Акрон» форвард играет с 2024 года. В завершившемся сезоне РПЛ 37-летний нападающий принял участие в 26 матчах тольяттинского клуба, в которых забил восемь голов и пять раз ассистировал партнерам.