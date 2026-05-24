03:56, 24 мая 2026Бывший СССР

Консул Азербайджана в Тебризе погиб в ДТП в Азербайджане

В ДТП в Иране погиб консул Азербайджана в Тебризе Имранов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Иране консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов попал в ДТП и погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства иностранных дел республики.

«Мы глубоко потрясены известием о том, что наш уважаемый коллега-дипломат, Рамиль Рза оглу Имранов, занимавший должность консула Генерального консульства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран в Тебризе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Джульфа-Тебриз. Дипломат находился за рулем автомобиля. Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семье, родственникам и коллегам погибшего.

Ранее сообщалось, что российский пауэрлифтер Александр Пожидаев погиб в ДТП в Таиланде после звонка мошенников.

