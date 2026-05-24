Москвичей предостерегли от купания в неположенных местах

Онищенко: Купаясь в неположенных местах, можно не вынырнуть

Плавая в неположенных для этого местах, человек рискует «не вынырнуть». Об опасностях купания в небезопасных водоемах в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Не везде эта возможность есть как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения возможности не утонуть или расстаться с этим миром», — заявил Онищенко. По словам бывшего главного санитарного врача страны, в неприспособленных для купания водоемах можно подхватить инфекции и различных паразитов. «Даже если нет уток и собак, купаться можно не везде, потому что можно заболеть инфекционными болезнями и паразитозами всякого рода», — предостерег Онищенко.

Санитарные требования предъявляются не только воде, но и берегу. Песок на пляже должен быть чистым и не контаминированным. В неположенных для купания водоемах присутствуют риски не только санитарной безопасности: на дне могут находиться битое стекло и металлические конструкции. «Человек может нырнуть и не вынырнуть», — сказал гость эфира. На берегу должны быть оборудованы кабинки для душа, лежаки, также за купающимися всегда должны следить спасатели. Список одобренных пляжей оглашается ведомствами.

Открытия купального сезона стоит ждать не раньше середины июня. Для купания достаточно температуры плюс 16-17 градусов — до такого уровня вода прогреется уже к июню. Однако комфортной для плавания вода станет позднее, когда температура в водоемах поднимется до плюс 19-22 градусов.