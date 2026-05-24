В Минтруда рассказали о росте маткапитала в ближайшие годы

Котяков заявил, что размер маткапитала в ближайшие годы превысит 1 млн рублей

Размер маткапитала в России в ближайшие годы превысит один миллион рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.

«Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в один миллион рублей», — уточнил он. Глава Минтруда назвал маткапитал значимой поддержкой. Он отметил, что маткапитал позволяет участвовать в жилищных программах.

Котяков рассказал, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить еще 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

Ранее в Общественной палате предложили увеличить размер маткапитала. По мнению специалистов, ориентироваться при этом стоит на социальную норму жилья — 18 квадратных метров на человека.