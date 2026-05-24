Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:34, 24 мая 2026Спорт

Начало матча чемпионата Италии задержали на час из-за беспорядков на трибунах

Матч серии А «Торино» — «Ювентус» задержали на час из-за беспорядков фанатов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Начало матча чемпионата Италии «Торино» — «Ювентус» задержали на час из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Беспорядки с участием фанатов начались за несколько часов до игры у арены «Стадио Олимпико ди Торино». Впоследствии эпицентр буйств переместился на трибуны стадиона. Отмечается, что один из болельщиков «Ювентуса» был госпитализирован в критическом состоянии. Его ударили по голове канистрой со слезоточивым газом.

По состоянию на текущий момент команды играют первый тайм. Со счетом 1:0 ведет «Ювентус».

Ранее руководство «Ювентуса» объявило о санкциях для болельщиков, которые оскорбили полузащитника клуба Уэстона Маккенни во время матча первого тура чемпионата Италии против «Пармы». «Благодаря современной системе видеонаблюдения на стадионе, включая многофокальные камеры, правоохранительные органы смогли быстро установить личности трех болельщиков, ответственных за инцидент. "Ювентус" решительно осуждает любые проявления расизма и дискриминации и запретил указанным лицам посещать матчи клуба», — говорилось в тексте заявления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве назвали рекордной атаку России

    Лидер британской оппозиции обвинил Россию во взломе своего телефона

    Американский самолет подал аварийный сигнал в небе над Европой

    В Харькове произошла стрельба

    Начало матча чемпионата Италии задержали на час из-за беспорядков на трибунах

    В России назвали причину нежелания вести переговоры с президентом Финляндии

    Раскрыт гонорар Сердючки за концерт с песнями на русском языке

    В Конгрессе США назвали покушения на Трампа словом «обыденность»

    Джокович установил рекорд по количеству сыгранных турниров Большого шлема

    На Украине допустили увеличение прилетов «Орешника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok