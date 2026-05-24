Начало матча чемпионата Италии задержали на час из-за беспорядков на трибунах

Матч серии А «Торино» — «Ювентус» задержали на час из-за беспорядков фанатов

Начало матча чемпионата Италии «Торино» — «Ювентус» задержали на час из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Беспорядки с участием фанатов начались за несколько часов до игры у арены «Стадио Олимпико ди Торино». Впоследствии эпицентр буйств переместился на трибуны стадиона. Отмечается, что один из болельщиков «Ювентуса» был госпитализирован в критическом состоянии. Его ударили по голове канистрой со слезоточивым газом.

По состоянию на текущий момент команды играют первый тайм. Со счетом 1:0 ведет «Ювентус».

Ранее руководство «Ювентуса» объявило о санкциях для болельщиков, которые оскорбили полузащитника клуба Уэстона Маккенни во время матча первого тура чемпионата Италии против «Пармы». «Благодаря современной системе видеонаблюдения на стадионе, включая многофокальные камеры, правоохранительные органы смогли быстро установить личности трех болельщиков, ответственных за инцидент. "Ювентус" решительно осуждает любые проявления расизма и дискриминации и запретил указанным лицам посещать матчи клуба», — говорилось в тексте заявления.