Назван фаворит Кубка Стэнли

Аналитики считают «Вегас Голден Найтс» фаворитом Кубка Стэнли

Назван фаворит текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Вегас Голден Найтс» фаворитом Кубка Стэнли. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2,65. Следом идет «Каролина Харрикейнз» с котировкой 3,20. Успех «Монреаль Канадиенс» оценивается с коэффициентом 4,50, а на победу «Колорадо Эвеланш» дают 5,10.

Сейчас «Вегас» играет с «Колорадо» в полуфинале турнира. После двух матчей команда переигрывает соперника со счетом 2-0.

Ранее букмекеры определили фаворитов турнира Ролан Гаррос в мужском и женском разрядах. У мужчин с вероятностью 20,44 процента победу одержит первая ракетка мира Янник Синнер. Второе и третье места в списке фаворитов занимают Новак Джокович (11,97 процента) и Александр Бублик (5,16 процента) соответственно. У женщин главным претендентом на победу является первая ракетка мира Арина Соболенко, вероятность ее успеха оценивается в 7,74 процента. За ней следуют Елена Рыбакина (6,88 процента) и Кори Гауфф (5,95 процента).