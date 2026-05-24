Новости спорта
18:27, 24 мая 2026

Назван фаворит Кубка Стэнли

Аналитики считают «Вегас Голден Найтс» фаворитом Кубка Стэнли
Владислав Уткин
Фото: Ron Chenoy / Imagn Images / Reuters

Назван фаворит текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Вегас Голден Найтс» фаворитом Кубка Стэнли. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2,65. Следом идет «Каролина Харрикейнз» с котировкой 3,20. Успех «Монреаль Канадиенс» оценивается с коэффициентом 4,50, а на победу «Колорадо Эвеланш» дают 5,10.

Сейчас «Вегас» играет с «Колорадо» в полуфинале турнира. После двух матчей команда переигрывает соперника со счетом 2-0.

Ранее букмекеры определили фаворитов турнира Ролан Гаррос в мужском и женском разрядах. У мужчин с вероятностью 20,44 процента победу одержит первая ракетка мира Янник Синнер. Второе и третье места в списке фаворитов занимают Новак Джокович (11,97 процента) и Александр Бублик (5,16 процента) соответственно. У женщин главным претендентом на победу является первая ракетка мира Арина Соболенко, вероятность ее успеха оценивается в 7,74 процента. За ней следуют Елена Рыбакина (6,88 процента) и Кори Гауфф (5,95 процента).

