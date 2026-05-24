Названа предварительная причина смерти мэра Нальчика

СК выясняет обстоятельства смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова

Следователи выясняют обстоятельства смерти мэра города Нальчик Таймураза Ахохова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарской республике (КБР).

Мэра нашли без признаков жизни в воскресенье, 24 мая. Известно, что незадолго до смерти ему стало плохо, а его близкие вызвали скорую помощь. Спасти Ахохова врачи не смогли. Сейчас сотрудники СК опрашивают его родственников и коллег.

Таймуразу Ахохову было 54 года. Как уточняет Baza, причиной смерти мэра стал тромбоз легочной артерии и остановка сердца. Перед этим он мучился с одышкой и потерял сознание. По данным РИА Новости, в смерти мэра виноват оторвавшийся тромб.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в Баксане Кабардино-Балкарской АССР. Свою карьеру он начал в 1996 году с должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария», а после работал в налоговой. В 2015 году Ахохова назначили заместителем министра труда, занятости и социальной защиты КБР.

Таймураз занял должность главы местной администрации городского округа Нальчик в июне 2018 года. До этого он два месяца проработал исполняющим обязанности.

