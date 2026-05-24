Обучение в Старобельском колледже продолжат в дистанционном режиме

Обучение в Старобельском колледже в ЛНР продолжат в дистанционном режиме

Атака на Старобельский профессиональный колледж Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) не помешает проведению обучения, его продолжат в дистанционном режиме. Об этом заявила ректор ЛГПУ Жанна Марфина, ее слова приводятся в Telegram-канале университета.

Как указала ректор, реализация образовательных программ с 25 мая будет осуществляться в дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Она подчеркнула, что для студентов сохранят качество обучения, несмотря ни на что.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Российский лидер Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.