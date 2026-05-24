Опубликована панорама ночного Киева в ходе ракетного удара

Опубликовано панорамное видео ночного Киева в ходе ракетного удара по Украине в ночь на 24 мая. Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал «Военная хроника».

22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны РФ представить предложения по ответу на атаку.

24 мая Российская армия нанесла массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. В Минобороны России сообщили, что цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.