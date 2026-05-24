09:23, 24 мая 2026Экономика

Первый танкер с газом для Индии покинул Ормузский пролив

Кирилл Луцюк

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Впервые с начала войны на Ближнем Востоке танкер со сжиженным природным газом (СПГ) для Индии вышел из Ормузского пролива. Об этом сообщило Bloomberg.

Речь идет о судне Al Hamra компании Adnoc Logistics & Services, которое направляется в западную Индию. По данным компании Kpler, танкер получил газ на экспортном заводе Abu Dhabi National Oil на острове Дас, расположенном в Персидском заливе за Ормузским проливом. До этого Adnoc экспортировала еще две партии груза из Персидского залива на танкерах. Одна отправилась в Японию, а другая — в Китай.

Агентство напомнило, что Ормузский пролив закрыт, так как США и Иран фактически блокируют этот водный путь, по которому проходило около пятой части мировых поставок СПГ.

В 2025 году Индия получила более половины своего СПГ из Катара и ОАЭ, но, как показывают данные о судоходстве, за последние несколько месяцев эти потоки практически прекратились.

В первой половине мая сообщалось, что Индия отказалась от предложения России приобрести сжиженный природный газ, подпадающий под санкции Соединенных Штатов. Нью-Дели готов импортировать только те энергоносители, которые не попали под ограничения.

