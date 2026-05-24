10:44, 24 мая 2026Забота о себе

Психолог предостерегла родителей от платы детям за хорошие оценки

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Olga_Kuzmina / Shutterstock / Fotodom  

Платить ребенку за хорошие оценки в школе — не лучшая идея. Об этом заявила психолог Ирина Барбат в беседе с «Пятым каналом».

По словам психолога, такая практика приводит к тому, что ребенок перестает интересоваться знаниями. Он начинает учиться только тогда, когда ему платят, а со временем требует все больше. При этом двойки становятся для ребенка трагедией, и он начинает избегать сложных задач. «Его цель — не понять материал, а получить награду», — заявила Барбат.

Психолог посоветовала родителям мотивировать ребенка к учебе другими способами. Вместо платы за оценки его можно хвалить за старания, проводить время вместе или сделать домашнюю доску почета.

