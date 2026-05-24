Путин заявил о важности единства народа России

Путин: России сейчас особенно важно поддерживать единство народа

России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа», — сказал глава государства.

Президент поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Он подчеркнул, что России сегодня нужен его опыт в строительстве межцерковных отношений. Путин также отметил важность строительства межконфессиональных отношений внутри страны.

В конце декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026-м Года единства народов России. Соответствующее предложение Путину поступило от одного из участников Совета по межнациональным отношениям, глава государства поддержал идею.