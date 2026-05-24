04:24, 24 мая 2026Мир

Раскрыта личность открывшего стрельбу у Белого дома

Fox: Стрельбу у Белого дома открыл 21-летний Насир Бест
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Стало известно имя мужчины, который открыл стрельбу рядом с Белым домом. По данным Fox News, им оказался 21-летний Насир Бест.

Телеканал уточняет, что ранее у мужчины были психические проблемы. «Подозреваемый [в стрельбе] имел историю с проблемами с психическим здоровьем», — говорится в материале. Уточняется, что правоохранители ранили его ответным огнем. В больнице мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что двое человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента возле Белого дома в Вашингтоне. Журналистка NBC Джули Циркин сообщила, что было слышно около 20-30 выстрелов возле Белого дома.

