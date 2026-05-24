05:51, 24 мая 2026Россия

Раскрыты подробности поисков семьи Усольцевых

Спасатели в поисках Усольцевых под Красноярском прошли 6 км тайги
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Поиски пропавшей в сентябре 2025 года семьи Усольцевых возобновили. 23 мая спасатели прошли 6 километров тайги, сообщила краевая служба «Спасатель» в социальной сети «ВКонтакте».

«23 мая краевые спасатели обследовали 6 квадратных километров лесного массива. Пропавших граждан не удалось обнаружить», — говорится в сообщении. Уточняется, что поиски начались 23 мая и продлятся до 26 мая по заявке следственных органов.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов людей так и не обнаружили. В январе 2026 года исчезнувших россиян искали на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.

