17:29, 24 мая 2026Мир

Распространение опасного вируса не удалось остановить

Bloomberg: Эбола распространяется по Конго, несмотря на остановку перелетов
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Власти Демократической Республики Конго остановили авиасообщение, но это не помешало распространению вируса Эбола. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, эпидемия перекинулась на три провинции Конго. В результате вспышки зарегистрирован 91 подтвержденный случай заражения этим вирусом, 867 предполагаемых случаев и 204 вероятных случая смерти.

Ухудшение эпидемиологической ситуации побудило Министерство транспорта Конго приостановить коммерческие, частные и специальные рейсы в Буниа — город, который стал одним из эпицентров эпидемии.

Что нужно знать о лихорадке Марбург? Грозит ли миру новая эпидемия и как лечить болезнь
«Наблюдается паника» Мир столкнулся с новым опасным вирусом. Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?
Однако вирус продолжает распространяться по восточному Конго и в соседние страны. Это создает дополнительную нагрузку на и без того хрупкие системы здравоохранения и вынуждает власти в значительной степени полагаться на элементарные меры общественного здравоохранения, поскольку для этого редкого типа вируса нет одобренной вакцины.

Вспышку заболеваний вызвал редкий штамм вируса Бундибугйо.

Виновниками бедствия уже назвали Всемирную организацию здравоохранения и власти США, которые резко сократили помощь Демократической Республике Конго. В итоге ей не хватило ресурсов для борьбы с распространением лихорадки Эбола.

Кроме того, Белый дом активно сопротивлялся возвращению в США американского врача, больного лихорадкой Эбола.

