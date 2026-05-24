Подполковник Иванников: В зоне СВО поражены подземные опорные пункты ВСУ

Российские войска нанесли сокрушительный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по подземным опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru

По его словам, пораженные опорные пункты были залиты бетоном и представляли собой полноценные укрепрайоны. «Там располагались иностранные наемники, боевики ВСУ, а также подразделения, которые запускают тяжелые гексакоптеры. Все это было уничтожено. Ущерб для ВСУ катастрофически невосполнимый», — заявил он.

Ранее в сети появилось видео уничтожения пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) у границы Белгородской области. На снятых с воздуха кадрах объективного контроля виден взрыв частного дома, где обосновался противник, с последующим возгоранием.