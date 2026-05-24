16:13, 24 мая 2026

Подполковник Иванников: В зоне СВО поражены подземные опорные пункты ВСУ
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли сокрушительный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по подземным опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru

По его словам, пораженные опорные пункты были залиты бетоном и представляли собой полноценные укрепрайоны. «Там располагались иностранные наемники, боевики ВСУ, а также подразделения, которые запускают тяжелые гексакоптеры. Все это было уничтожено. Ущерб для ВСУ катастрофически невосполнимый», — заявил он.

Ранее в сети появилось видео уничтожения пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) у границы Белгородской области. На снятых с воздуха кадрах объективного контроля виден взрыв частного дома, где обосновался противник, с последующим возгоранием.

