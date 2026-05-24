Стало известно о смерти ребенка на трансформаторной будке в российском городе

«112» сообщил о смерти ребенка, залезшего на трансформаторную будку в Оренбурге

В Оренбурге ребенок получил смертельную электротравму после того, как забрался на трансформаторную будку. Об этом пишет «112» в Telegram.

Как стало известно, несовершеннолетний получил смертельный удар током на Туркестанской улице. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать его. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на северо-востоке Подмосковья семиклассник забрался на крышу движущейся электрички и получил несовместимый с жизнью удар током. Как выяснилось, родители 14-летнего школьника знали о его увлечении и пытались от него отучить, но тот их не слушал.

До этого в Иркутской области семилетний мальчик после удара током попал в реанимацию с ожогами почти всего тела. Несчастный случай произошел на территории ликвидированной колонии-поселения № 10 в Усть-Илимске, куда пострадавший проник вместе с другими детьми.