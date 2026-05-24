Украинский боксер Усик прокомментировал успешную защиту титула по версии WBC

Усик после победы над Верхувеном назвал голландца достойным противником

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал в соцсети X успешную защиту титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе в бою с представителем Нидерландов Рико Верхувеном.

По его словам, это событие войдет в историю. «Зрелищный бой, достойный противник и уникальное место прямо у пирамид», — отметил боксер.

Ранее Верхувен заявил о намерении подать апелляцию на итоги боя. По его мнению, рефери слишком рано остановил поединок, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 24 мая. В 11-м раунде Усик сперва отправил в нокдаун Верхувена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом.