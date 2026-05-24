В Армении арестовали оппозиционного кандидата в депутаты

Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента, лидера партии «Мать Армения» Андраника Теваняна, которого премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в измене родине. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что оппозиционного политика арестовали на два месяца. «Решение суда будет обжаловано», — подчеркнули в заявлении партии.
В отношении Теваняна начали уголовное производство по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Он раскритиковал обвинения, назвав их смешными и абсурдными.
Ранее Теванян раскритиковал Евросоюз за вмешательство в дела страны. По его мнению, действующая власть страны обращается к внешним силам, формируя так называемый «суверенитет» государства.