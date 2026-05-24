Бывший СССР
05:47, 24 мая 2026

В Армении прокомментировали проблемы с ввозом товаров в Россию

Глава МИД Армении Мирзоян понадеялся на решение проблем с ввозом товаров в РФ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал проблемы с ввозом товаров в Россию. Его слова приводит ТАСС.

Мирзоян напомнил, что проблемы с ввозом армянских товаров в Россию встречались и ранее. Он подчеркнул, что Ереван не нацелен на напряжение атмосферы или обострение.

«Мы конструктивно, в здоровой атмосфере с нашими партнерами обсудим ситуацию и, надеюсь, найдем правильные решения», — понадеялся глава МИД Армении.

Ранее Россия временно ограничила ввоз цветов из Армении. Кроме того, Роспотребнадзор полностью остановил импорт и продажу минеральной воды «Джермук».

