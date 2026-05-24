Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:13, 24 мая 2026Интернет и СМИ

В Европе уличили западные СМИ в лицемерии из-за удара Украины по ЛНР

Боуз: Западные СМИ куда-то пропадают, когда Украина атакует мирных жителей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз уличил западные СМИ в лицемерии из-за их отказа освещать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом он написал в соцсети Х.

«Западные СМИ нигде не видно, когда их друзья-убийцы нападают на невинных мирных жителей», — указал он. Журналист прикрепил видео, где он ходит по помещениям попавшего под удар здания в Старобельске.

Боуз также осудил европейских лидеров за «безответственность», а именно за выделение кредита в 90 миллиардов евро «украинским психопатам».

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 человек. Через два дня Российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали рекордной атаку России

    Определены фавориты чемпионата мира по хоккею

    Рубио высказался о возобновлении войны с Ираном

    В Индонезии вулкан извергся шесть раз за сутки

    Стало известно о храбром поступке мужчины во время удара ВСУ по российскому колледжу

    На Украине выступили с обвинениями в адрес Запада после удара России

    На Украине сделали неутешительный вывод после ударов по Киеву

    Во Франции испугались войны с Россией

    В Анголе под завалами рухнувшей золотой шахты оказались 28 человек

    В Московском регионе сошлись два желтых уровня опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok