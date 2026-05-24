В Европе уличили западные СМИ в лицемерии из-за удара Украины по ЛНР

Боуз: Западные СМИ куда-то пропадают, когда Украина атакует мирных жителей

Ирландский журналист Чей Боуз уличил западные СМИ в лицемерии из-за их отказа освещать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом он написал в соцсети Х.

«Западные СМИ нигде не видно, когда их друзья-убийцы нападают на невинных мирных жителей», — указал он. Журналист прикрепил видео, где он ходит по помещениям попавшего под удар здания в Старобельске.

Боуз также осудил европейских лидеров за «безответственность», а именно за выделение кредита в 90 миллиардов евро «украинским психопатам».

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 человек. Через два дня Российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.