В Госдуме заявили о наличии у России возможностей «стереть Украину с карты мира»

Толстой: У России сколько угодно возможностей стереть Украину с карты мира

В Киеве забыли, что Россия является крупнейшей военной державой, у которой есть «сколько угодно возможностей стереть Украину с карты мира». Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Толстой в Telegram.

«Если этого не происходит, то не по слабости, как некоторые уже было решили. Опасно считать миролюбие слабостью», — написал он, подчеркнув при этом, что жертвы среди детей и миролюбие — вещи несовместимые.

Толстой добавил, что предвидит осуждение «неспровоцированной агрессии». Однако, по его словам, Россия будет защищать национальные интересы так, как сочтет нужным, не обращая внимания на чье-то мнение и оценки.

Ранее Минобороны России отчиталось об ударе возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что были поражены заводы «Арсенал» и «Алмаз» в Киеве, ориентированные на выпуск электроники для беспилотников, аэродромы базирования военной авиации Жуляны и Борисполь, склады с авиационными боеприпасами, а также промышленная зона с выпуском продукции для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военный аэродром в городе Белая Церковь в Киевской области.

До этого ВСУ нанесли удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Отреагировав на удар ВСУ, президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны РФ представить предложения по ответным действиям.