Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 24 мая 2026Россия

В Госдуме заявили о наличии у России возможностей «стереть Украину с карты мира»

Толстой: У России сколько угодно возможностей стереть Украину с карты мира
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

В Киеве забыли, что Россия является крупнейшей военной державой, у которой есть «сколько угодно возможностей стереть Украину с карты мира». Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Толстой в Telegram.

«Если этого не происходит, то не по слабости, как некоторые уже было решили. Опасно считать миролюбие слабостью», — написал он, подчеркнув при этом, что жертвы среди детей и миролюбие — вещи несовместимые.

Толстой добавил, что предвидит осуждение «неспровоцированной агрессии». Однако, по его словам, Россия будет защищать национальные интересы так, как сочтет нужным, не обращая внимания на чье-то мнение и оценки.

Ранее Минобороны России отчиталось об ударе возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что были поражены заводы «Арсенал» и «Алмаз» в Киеве, ориентированные на выпуск электроники для беспилотников, аэродромы базирования военной авиации Жуляны и Борисполь, склады с авиационными боеприпасами, а также промышленная зона с выпуском продукции для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военный аэродром в городе Белая Церковь в Киевской области.

До этого ВСУ нанесли удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Отреагировав на удар ВСУ, президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны РФ представить предложения по ответным действиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каждая боеголовка имеет имя». Россия нанесла удар возмездия по Украине за Старобельск. Какие цели атаковали «Орешник» и «Кинжалы»

    Дзюба попрощался с «Акроном»

    В Москве пропал стример Иван Insider

    В Госдуме заявили о наличии у России возможностей «стереть Украину с карты мира»

    Раскрыты характеристики нового кроссовера GAC для России

    Димы потеряли популярности в России

    Выживший студент колледжа в Старобельске рассказал о первых минутах атаки ВСУ

    Россиянин облил бывшую девушку кислотой спустя год после расставания

    Названы фавориты «Ролан Гаррос» в мужском и женском одиночных разрядах

    На Западе назвали преднамеренной атаку ВСУ на колледж в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok