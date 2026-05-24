В Конгрессе США назвали покушения на Трампа словом «обыденность»

23:10, 24 мая 2026Мир

Спикер Джонсон: Покушения на Трампа становятся обычным явлением
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Покушения на президента США Дональда Трампа становятся обыденностью. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спикер американского Конгресса Майк Джонсон.

«Были предприняты три попытки покушения непосредственно на президента. Я был с ним во время двух из них, это становится слишком обычным явлением. Необходимо снизить градус напряженности в этой стране», — сказал он.

Политик обратился к представителям Демократической партии США с призывом перестать демонизировать Трампа и республиканцев. «Вы не можете демонизировать другую сторону, называть нацистами, угрозой демократии и полагать, что это не спровоцирует каких-нибудь безумцев», — подчеркнул Джонсон.

В ночь на 24 мая возле Белого дома прозвучала серия выстрелов. «Когда мы были в Белом доме, было слышно много выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов», — сообщила журналистка ABC News Селина Ван.

