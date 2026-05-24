23:17, 24 мая 2026

В России назвали причину нежелания вести переговоры с президентом Финляндии

Сенатор Джабаров: Стубб не может быть переговорщиком из-за своей русофобии
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент Финляндии Александр Стубб не подходит на роль посредника в переговорах России и Европейского союза (ЕС) из-за своей русофобии. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с газетой «Взгляд».

Он отметил, что финский президент неоднократно выступал с заявлениями, «пропитанными ненавистью к Москве и ядом реваншизма по некогда утраченным территориям». Поэтому, как считает Джабаров, переговоры со Стуббом лишены смысла.

«На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. (...) Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», — сказал он.

По словам сенатора, предложения об участии в переговорах заведомо неприемлемых политиков являются попыткой Европы заманить Россию в дипломатическую ловушку.

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что в ЕС активно обсуждают кандидатуру Стубба на роль возможного переговорщика с Россией. При этом отмечается, что процесс подготовки к переговорам с Москвой находится на ранней стадии, и решение об их проведении еще не принято.

