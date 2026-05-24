Виновник стрельбы возле Белого дома умер в больнице от полученных ранений

Мужчина, устроивший стрельбу рядом с Белыи домом, скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщила в X журналистка The Wall Street Journal (WSJ) Меридит Макгроу.

«Предварительное расследование показывает, что по мере приближения он достал оружие из своей сумки и начал стрелять в дежурных офицеров», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что двое человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента возле Белого дома в Вашингтоне. Журналистка NBC Джули Циркин сообщила, что было слышно около 20-30 выстрелов возле Белого дома.