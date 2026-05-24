Выживший студент колледжа в Старобельске рассказал о первых минутах атаки ВСУ

Преподавательница помогла студентам в Старобельске спрятаться от дронов

Один из выживших при атаке на педагогический колледж в Старобельске студентов рассказал о первых минутах атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Воспоминания Ивана публикует телеканал «Звезда».

По словам Ивана, он проснулся и не сразу понял, что происходит, но после второго сильного взрыва вместе со своей девушкой выбежал в коридор и укрылся за стенами. Молодой человек насчитал около семи взрывов. Когда наступила тишина, преподаватели начали выводить подростков через запасной выход и помогать спрятаться на улице.

«Когда более или менее затихло, когда взрывы прекратились на какой-то промежуток времени, преподавательница приняла решение нас вывести через аварийный выход на кухне. Она сказала, что мы будем укрываться на улицах, где меньше шанса того, что будут стрелять», — поделился Иван. Студент также рассказал, что было страшно, когда на улицах зажигался свет — учащиеся боялись, что будут заметными для дронов, и прятались в кустах. Самым страшным для него было видеть ужас других — раненых и полуодетых девушек из соседнего общежития, которые, паникуя, бежали от взрывов.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 человек.

Отреагировав на удар ВСУ, президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны РФ представить предложения по ответным действиям.