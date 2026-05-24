14:26, 24 мая 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о своих первых звонках после российского удара возмездия по Киеву

After ночного удара России по Киеву Зеленский позвонил Макрону
Сергей Истомин
Сергей Истомин

Фото: Leon Neal / AP

После ночного удара России по Киеву президент Украины Владимир Зеленский позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. О первых звонках украинский лидер рассказал в Telegram.

«Сегодня будет еще общение с нашими партнерами», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины обратился к партнерам, заявив, что за ударом по Киеву должны последовать решения США, Европы и других стран.

24 мая Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по Украине в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре. Поражены объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники. В российском ведомстве подчеркнули, что гражданские объекты в ходе ударов не поражались.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике, где в тот момент находились десятки людей. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Отреагировав на атаку, президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям.

