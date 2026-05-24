Зеленский рассказал о своих первых звонках после российского удара возмездия по Киеву

После удара России по Киеву Зеленский позвонил Макрону

После ночного удара России по Киеву президент Украины Владимир Зеленский позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. О первых звонках украинский лидер рассказал в Telegram.

«Сегодня будет еще общение с нашими партнерами», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины обратился к партнерам, заявив, что за ударом по Киеву должны последовать решения США, Европы и других стран.

24 мая Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по Украине в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре. Поражены объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники. В российском ведомстве подчеркнули, что гражданские объекты в ходе ударов не поражались.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике, где в тот момент находились десятки людей. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Отреагировав на атаку, президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям.