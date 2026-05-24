Культура
11:17, 24 мая 2026

Зендея рассказала о самом неловком моменте на съемках у Нолана

Елизавета Городищева
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Для актрисы Зендеи самым неловким моментом на съемках «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана было ошибиться в репликах, что однажды и произошло. Об этом, как сообщил Пятый канал, актриса рассказала в интервью Elle.

Как отметило издание, у Зендеи в этом году очень напряженный график. Она снималась в четырех фильмах и третьем сезоне сериала «Эйфория».

В конце марта Зендея призналась, что планирует взять перерыв в работе, чтобы не надоедать зрителям. В 2026 году состоятся премьеры нескольких проектов с ее участием. Среди них — картина «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном, финальный сезон сериала «Эйфория», третья часть франшизы «Дюна», «Одиссея» Кристофера Нолана и фильм «Человек-паук: Новый день».

