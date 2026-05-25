Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильным ветром в понедельник

В понедельник, 25 мая, до 20:00 в Москве прогнозируются дождь с грозой и усиление ветра. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее стало известно, что на территории Московского региона и всей Европейской России распространяются холодные воздушные массы благодаря обширной тропосферной ложбине. Погода из-за этого на неделе будет прохладной. Ожидаются дожди и порывистый северо-западный ветер. Из «холодной ямы» Московский регион выйдет не раньше выходных, 30 и 31 мая. Пик похолодания ожидается в четверг и пятницу, 28 и 29 мая, когда по городу пройдут слабые продолжительные дожди, а столбики термометров опустятся до отметки плюс 10-13 градусов.