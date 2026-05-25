Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:10, 25 мая 2026Экономика

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильным ветром в понедельник
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Светлана Нафикова / АГН «Москва»

В понедельник, 25 мая, до 20:00 в Москве прогнозируются дождь с грозой и усиление ветра. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее стало известно, что на территории Московского региона и всей Европейской России распространяются холодные воздушные массы благодаря обширной тропосферной ложбине. Погода из-за этого на неделе будет прохладной. Ожидаются дожди и порывистый северо-западный ветер. Из «холодной ямы» Московский регион выйдет не раньше выходных, 30 и 31 мая. Пик похолодания ожидается в четверг и пятницу, 28 и 29 мая, когда по городу пройдут слабые продолжительные дожди, а столбики термометров опустятся до отметки плюс 10-13 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Россиянин выиграл более 12 миллионов рублей благодаря финалу Кубка России по футболу

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа причина замедления прогресса в переговорах между США и Ираном

    Туристическая лодка с детьми перевернулась в морской пещере страны Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok