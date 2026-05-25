22:52, 24 мая 2026

Раскрыта реакция Рубио на возможное участие в борьбе за пост президента США

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио тактично ушел от вопроса о своем возможном участии в предвыборной гонке за президентское кресло в 2028 году. Соответствующую тему подняли журналисты India Today в интервью с чиновником.

Рубио заявил, что счастлив работать в нынешней должности, и отказался рассказать о возможных планах по включению в борьбу за должность главы Белого дома. «На это я не отвечаю», — сказал госсекретарь.

По его словам, сейчас у него замечательная работа, и он не может представить, что в американской политике действительно есть должность, которая могла бы быть лучше этой.

Ранее президент США Дональд Трамп пошутил, что не уйдет со своего поста до 2032 года. «Я буду здесь в 2028 [году], может, я буду здесь и в 2032-м тоже. Я не знаю, может, и буду», — заявил американский лидер.

До этого Трамп раскрыл состав идеальной команды от республиканцев для управления страной после завершения его срока. По словам политика, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут стать отличными претендентами на пост главы государства на следующих выборах.

