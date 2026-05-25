01:02, 25 мая 2026Мир

В Европе заявили о хаосе на Украине после ударов по Киеву

Аналитик Геррейру: Удар России по Киеву привел к хаосу на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Удар России по Киеву вверг всю Украину в хаос. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил бывший аналитик разведки Португалии Алешандри Геррейру.

По его словам, России удалось нанести значительный ущерб в результате ударов по Киеву.

«Тот факт, что, когда Москва решает сменить тип вооружения, на Украине наступает хаос, являются четкими признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий», — добавил Геррейру.

Ранее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко назвал атаку России рекордной. Он отметил, что в результате российского удара в украинской столице было зафиксировано наибольшее количество повреждений с февраля 2022 года.

