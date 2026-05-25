Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:32, 25 мая 2026Мир

В МИД поставили Европу перед фактом о ВСУ

Мирошник: Европе придется признать преступления ВСУ на переговорах с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Европа в ходе переговоров с Россией будет вынуждена признать факт военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям».

По его словам, данная тема будет одной из самых важных в ходе переговоров по Украине. Он отметил, что сейчас Европа сознательно закрывает глаза на подобные действия Киева.

«Здесь уже стоит вопрос о том, что международное гуманитарное право в виде Женевских конвенций, дополнительных протоколов, целого перечня конвенций должно быть заметено под ковер, либо же это право является обязательным для всех. Тогда Европе придется признавать, что Киев совершал такого рода преступления», — подчеркнул дипломат.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 человек. Через два дня Российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    Иностранный журналист объяснил атаку ВСУ на колледж в Старобельске

    В США признали провал своего плана по уничтожению России

    В Европе заявили о хаосе на Украине после ударов по Киеву

    Гинеколог назвала худшие места для секса

    Самая красивая женщина в мире в купальнике на яхте попала в объектив папарацци

    Трамп в фирменном стиле намекнул на войну

    В МИД поставили Европу перед фактом о ВСУ

    Ури Геллер рассказал о замороженных инопланетянах в секретном бункере

    На Западе оценили способную атаковать США «Синеву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok