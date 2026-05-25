Мирошник: Европе придется признать преступления ВСУ на переговорах с РФ

Европа в ходе переговоров с Россией будет вынуждена признать факт военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям».

По его словам, данная тема будет одной из самых важных в ходе переговоров по Украине. Он отметил, что сейчас Европа сознательно закрывает глаза на подобные действия Киева.

«Здесь уже стоит вопрос о том, что международное гуманитарное право в виде Женевских конвенций, дополнительных протоколов, целого перечня конвенций должно быть заметено под ковер, либо же это право является обязательным для всех. Тогда Европе придется признавать, что Киев совершал такого рода преступления», — подчеркнул дипломат.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 человек. Через два дня Российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.