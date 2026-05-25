22:29, 24 мая 2026Россия

ВСУ попытались совершить массовый удар по Херсонской области

Сальдо: ВСУ пытаются совершить массовую атаку дронами на Херсонскую область
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются совершить массовую атаку дронами на территорию Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА на территорию Херсонской области», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены в результате атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Аварийные отключения произошли в Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Нижнесерогозском, Горностаевском, Каховском муниципальных округах и Новокаховском городском округе.

