Отчим и дед напоили 14-летнего мальчика пивом на курорте и угодили под арест

14-летний турист отправился с родственниками в ресторан на курорте в Греции и угодил в больницу по их вине. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным источника, 23 мая в отделение неотложной помощи на острове Родос поступил несовершеннолетний путешественник из Великобритании. Выяснилось, что 59-летний дедушка и 34-летний отчим мальчика напоили его пивом в заведении общепита. Однако ребенку стало плохо.

После инцидента полиция заинтересовалась британцами. Офицеры взяли под арест приезжих, а также 52-летнего владельца ресторана. Впоследствии прокурор распорядился освободить мужчин, однако дело передали в суд для дальнейшего разбирательства.

