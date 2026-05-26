Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:10, 26 мая 2026Путешествия

Отчим и дед напоили 14-летнего мальчика пивом на курорте и угодили под арест

Родственники 14-летнего туриста напоили его пивом и угодили под арест в Греции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Peter Titmuss / Shutterstock / Fotodom

14-летний турист отправился с родственниками в ресторан на курорте в Греции и угодил в больницу по их вине. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным источника, 23 мая в отделение неотложной помощи на острове Родос поступил несовершеннолетний путешественник из Великобритании. Выяснилось, что 59-летний дедушка и 34-летний отчим мальчика напоили его пивом в заведении общепита. Однако ребенку стало плохо.

Материалы по теме:
«Я очень бесилась при виде орущих детей» Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
«Я очень бесилась при виде орущих детей»Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
5 августа 2022
«Где еще остались такие цены?» Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
«Где еще остались такие цены?»Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
2 сентября 2021

После инцидента полиция заинтересовалась британцами. Офицеры взяли под арест приезжих, а также 52-летнего владельца ресторана. Впоследствии прокурор распорядился освободить мужчин, однако дело передали в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее блогерша описала Грецию фразой «такого количества людей в шубах я не видела даже в Сибири». По сообщению автора публикации, во время прогулки по греческим улицам она часто встречала женщин в шубах из искусственного меха. При этом температура воздуха варьировалась от плюс 10 до плюс 15 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Захарова высказалась о паразитировании на Буче

    Россиянам назвали ягоды с рекордным количеством полезных веществ

    В сети обсудили внешность Глеба Калюжного после возвращения из армии

    Супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии и чудом выжили

    Россиянин сел на девять лет после признаний о прошлом

    Украинский блогер заявил о «тряске» соотечественников из-за одной идеи властей

    Аналитики оценили положение российского бизнеса

    Госдума дала отсрочку от призыва в армию одной категории россиян

    Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok