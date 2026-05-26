16:06, 26 мая 2026Интернет и СМИ

Сообщения об угрозе Санкт-Петербургу из-за ледника объяснили

Санкт-Петербург не затопит из-за «Ледника Судного дня», хоть он и тает
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В соцсетях распространились публикации, что Санкт-Петербург может полностью затопить из-за таяния «Ледника Судного дня» — ледника Туэйтса в Антарктиде. Сообщается, что его полное разрушение может привести к подъему воды в Мировом океане на три метра и даже более, что приведет к затоплению многих островов и прибрежных городов, в том числе Петербурга. И даже незначительный подъем воды представляет опасность для низменных районов города.

Ученые действительно уже давно беспокоятся из-за текущих и будущих последствий как глобального потепления в целом, так и таяния ледника Туэйтса в частности. Сейчас они особо озабочены плавучим ледником на шельфе (то есть в океане), который находится перед основной частью Туэйтса и выполняет роль «пробки», не давая теплым водам океана подмывать и разрушать ледник. По последним данным, этот шельфовый ледник близок к разрушению — он быстро трескается и теряет способность сдерживать огромный «ледник Судного дня», расположенный позади него.

Исследователи подсчитали, что полное разрушение ледника может привести к повышению уровня моря примерно на 3,3 метра, хотя это не произойдет в одночасье — ситуация оценивается как медленно развивающийся кризис. Но даже гораздо меньшее повышение уровня воды может усугубить наводнения и привести к эрозии береговой линии, предупреждают ученые.

В российском научном сообществе хоть и не отрицают угрозу, но сомневаются в подъеме океана на более чем три метра. Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев указал, что современные климатические модели дают более обнадеживающие оценки на этот век — изменения на уровне от 40 до 100 сантиметров.

Санкт-Петербург же, хоть и оказывается в такой ситуации в зоне риска, не будет «затоплен», как утверждается в публикации. Как отметила научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева, до конца XXI века городу не угрожают наводнения и потопы, а уровень воды в море максимум повысится на шесть сантиметров. По ее словам, Петербург в безопасности, однако есть риск в повышении грунтовых вод, за чем стоит тщательно следить и адаптировать под это инфраструктуру. Она также указала, что расчет на трехметровый подъем уровня воды имеет большой диапазон ошибки — от 200 лет до 2000 лет.

Угрозу в ближайшей перспективе также опроверг и зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко. По его словам, речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников, а плавающие льдины и айсберги, которые уже находятся в океане, практически не добавляют воды «сверх нормы». Сенатор также рассказал о сезонном круговороте в природе: вода испаряется, переносится по воздуху и возвращается на полюса в виде осадков, пополняя снежные массы и ледники. Важно оценивать скорость и соотношение этих процессов.

Он призвал прогнозировать риски и заранее готовить меры адаптации, и у Санкт-Петербурга, по его оценке, такой план есть: он разработан в ГГО имени Воейкова.

Информацию публиковали многие российские СМИ: «Ведомости», АиФ, КП, 78.ru

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

