Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 26 мая 2026Мир

Захарова задала вопрос Трампу

Захарова задалась вопросом, почему США раньше не цитировали заявления Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о репосте президентом США Дональдом Трампом заявления властей Ирана о нежелании обладать ядерным оружием и задалась одним вопросом. Об этом она заявила в ходе Круглого стола «Дезинформация и манипуляция как инструмент гибридной войны мирового большинства за сохранение гегемонии» на Международном форуме по безопасности, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я просто хочу спросить, а почему же до этого, когда предыдущее убитое Соединенными Штатами Америки руководство Ирана, когда оно заявляло о том, что Иран не был намерен обладать ядерным оружием, почему же тогда эти заявления никто не репостил, почему их никто не цитировал, почему на них никто не опирался?» — спросила дипломат.

По ее словам, это уникальный момент манипулятивности одними и теми же фактами, которые в один момент никто не видит, а в другой момент замечают.

Ранее американский лидер заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан Вашингтону для последующего уничтожения или же ликвидирован на месте либо в ином приемлемом регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Захарова высказалась о паразитировании на Буче

    Россиянам назвали ягоды с рекордным количеством полезных веществ

    В сети обсудили внешность Глеба Калюжного после возвращения из армии

    Супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии и чудом выжили

    Россиянин сел на девять лет после признаний о прошлом

    Украинский блогер заявил о «тряске» соотечественников из-за одной идеи властей

    Аналитики оценили положение российского бизнеса

    Госдума дала отсрочку от призыва в армию одной категории россиян

    Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok