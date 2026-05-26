Захарова задала вопрос Трампу

Захарова задалась вопросом, почему США раньше не цитировали заявления Ирана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о репосте президентом США Дональдом Трампом заявления властей Ирана о нежелании обладать ядерным оружием и задалась одним вопросом. Об этом она заявила в ходе Круглого стола «Дезинформация и манипуляция как инструмент гибридной войны мирового большинства за сохранение гегемонии» на Международном форуме по безопасности, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я просто хочу спросить, а почему же до этого, когда предыдущее убитое Соединенными Штатами Америки руководство Ирана, когда оно заявляло о том, что Иран не был намерен обладать ядерным оружием, почему же тогда эти заявления никто не репостил, почему их никто не цитировал, почему на них никто не опирался?» — спросила дипломат.

По ее словам, это уникальный момент манипулятивности одними и теми же фактами, которые в один момент никто не видит, а в другой момент замечают.

Ранее американский лидер заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан Вашингтону для последующего уничтожения или же ликвидирован на месте либо в ином приемлемом регионе.