Экс-директор Киркорова рассказал о влиянии Галкина на Пугачеву

Продюсер Дзюник: Максим Галкин испортил жизнь Алле Пугачевой

Бывший концертный директор Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник заявил, что певица Алла Пугачева находится под влиянием своего мужа — юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его комментарий передает «Абзац».

Дзюник напомнил, что Пугачевой исполнилось 77 лет, и предположил, что климакс влияет «на ее головной мозг». «Плюс влияние Галкина, который перегадил ей всю жизнь. Испортил и ей жизнь, и своим детям», — считает продюсер.

Экс-директор Киркорова добавил, что брак с Пугачевой многое дал артисту. По его словам, «благодаря Алле Филипп поднялся». «Было много хорошего. Были и минусы, но уже в конце совместной жизни, когда вмешался Галкин», — заключил Дзюник.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что Пугачева и Галкин, уехавшие из России, сделали неправильный выбор после начала специальной военной операции. Он добавил, что супругам, критически высказывающимся в адрес России, нужно уделять меньше внимания.