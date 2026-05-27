Шойгу: Россия надеется, что Венесуэла не будет поставлять оружие Киеву

Россия рассчитывает, что Венесуэла отвергнет возможные попытки западных эмиссаров вовлечь ее в схемы поставок оружия Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны Боливарианской республики Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой, передает РИА Новости.

«Знаем об активности западных эмиссаров, которые пытаются вовлечь государства Латинской Америки в различные схемы по поставкам оружия в интересах киевского режима. Рассчитываем, что вы будете отвергать подобное и информировать нас о соответствующих попытках», — обратился Шойгу к венесуэльскому чиновнику.

19 апреля Шойгу назвал президента Украины Владимира Зеленского главной причиной геноцида украинского и русского народов.