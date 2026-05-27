«Поймут только русские». Интернет заполонили ролики о славянской тоске. Почему она удивляет иностранцев?

«Лента.ру»: В сети стал популярен тренд о русской тоске, непонятной иностранцам

Весной 2026 года пользователей соцсетей захватила «русская тоска» — особое чувство легкой экзистенциальной хандры, которое, как они решили, непостижимо для иностранцев. По мнению авторов видео, это ощущение могут вызывать совершенно разные феномены — как фильмы Балабанова и Тарковского, так и детские воспоминания о залитых солнцем дворах и огороде. Пользователи также попытались дать точное определение русской хандре, вспомнили отечественных классиков и поспорили о том, можно ли считать этот тренд нормализацией депрессии и бедности. Как «русская тоска» вдохновила и одновременно поссорила интернет — в материале «Ленты.ру».

«Как объяснить иностранцу этот вайб?»

Ядром тренда про «русскую тоску» стала воображаемая попытка русскоязычных людей объяснить иностранцам феномены, знакомые каждому, кто вырос в России и на постсоветском пространстве. Это могут быть как сформированные культурные особенности вроде литературных произведений, так и мимолетные явления.

«Учу английский 20 лет и опять не смог объяснить американцу мысль» — так начинается, к примеру, видео блогерши tutortatiana. Следом автор показала, что именно выдуманному герою ее ролика не удалось втолковать зарубежному собеседнику: фото царской семьи и снимок с задумчивым Набоковым на фоне книг, картина «Иван-царевич на Сером Волке» Васнецова, а также фото монаха на фоне Соловецкого монастыря.

Dark Russian core («Мрачная российская эстетика») — так описала автор свой ролик. Другие блогеры обозначили этот тренд словами «русская хтонь», «русская хандра» и «славянская меланхолия»

Некоторые блогеры обратились к более светлым образам: залитые солнечным светом дворы с детскими площадками, обкусанный по дороге из магазина хлеб, разноцветные шкафчики в детском саду, ягоды в металлической миске и бабушкин огород. В то же время в тренд попала и мрачная эстетика 90-х годов: старые гаражи, ларьки у дома, вещевые рынки и покупатели с клетчатыми сумками.

Снимки простых граждан времен советской эпохи, фото произведений Достоевского и Чехова, фрагменты спектаклей и симфонических концертов, фотографии берез, покосившихся деревянных домов и икон, советских сервантов с хрустальной посудой, ковров на стене, памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде — все это, как предположили авторы роликов, вряд ли смогут сполна прочувствовать их зарубежные собеседники.

А визитной карточкой «русской тоски» стала перестроечная песня рок-группы Nautilus Pompilius «Скованные одной цепью», начинающаяся со слов «круговая порука мажет, как копоть». Также в тренде засветились «Кино» с композицией «Спокойная ночь», Кипелов и его трек «Я свободен» и Molchat Doma с неофициальным гимном панелек «Судно» на стихи поэта Бориса Рыжего.

Кадр: @donorphoto_ / фильм «Зеркало»

Можно предположить, что по отдельности представленные блогерами феномены вполне могут быть понятны иностранцам, знакомым с культурой России. Однако вместе они, как попытались показать блогеры, образуют сложную смесь явлений из разных исторических периодов и сфер, которые объединяет принадлежность к русской культуре и способность вызывать сложную гамму ассоциаций и чувств: от приятной меланхолии до болезненной ностальгии.

«Как объяснить иностранцу этот вайб?», «Опять не смогла объяснить иностранцу это чувство», «А ведь я даже выучила их язык, но они никогда меня не поймут», — сетовали авторы видео

«Хорошо, тепло и гнетуще»

«До кома в горле», «То, что всегда будет жить внутри», «На душе тепло от этих кадров», «Это база», «Что-то слезы навернулись», «Мурашки от этого видео», «Любимая русская меланхолия!» — восхищались пользователи трендом с «русской тоской». «Депрессия — наш стиль», «Россия для грустных», — шутили другие.

Одновременно хорошо, тепло и гнетуще в груди

пользователь Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Многие выразили уверенность в том, что явления, показанные авторами видео, невозможно прочувствовать со стороны. «Это нельзя просто понять», «Это нужно прожить», «Поймут только русские», — сочли комментаторы.

Невозможно объяснить пребывание в постсоветском санатории, запах столовых, атмосферу коридора, который был перекрашен 10 раз за год, и бесконечно усталый вид из окна в ноябре

пользователь Instagram

Кадр: @marina_whynot

Ностальгия, меланхолия, грусть по чему-то родному, но безвозвратно утраченному, непонятная щемящая боль — такие чувства, по словам комментаторов, у них вызвали разнообразные ролики в рамках тренда. При этом саму «русскую тоску» в соцсетях описали как «тонкое свербящее чувство какой-то внутренней печали, с которым мы все родились».

«Щемящее чувство, в котором смешаны и сожаление о прошлом, и тревога за будущее, и какая-то смутная надежда, что однажды станет иначе», — высказался один из пользователей о «русской меланхолии». Комментируя тренд, многие также вспомнили утверждения Набокова о непереводимости слова «тоска»: классик считал, что никакое английское слово не может в точности передать все оттенки этого понятия. А кто-то процитировал пушкинского «Евгения Онегина»: «Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче: русская хандра».

Чувство общности и принадлежности к большому, глубинному пласту культуры, которая неотъемлема, как цвет глаз, и въелась в структуру души, вот что это такое. Можно от нее отходить, потом возвращаться в течение жизни. Это когда тебе показывают фото, например, Николая II или кадр из фильма Тарковского, и как будто в грудь толкают, и ты падаешь в глубину этих вод

пользовательница Instagram

«Часто пытаюсь иностранцам объяснить это глубокое философское чувство печали, тоски и экзистенциального поиска… Русская душа всегда это несет в себе», «Работаю в хостеле за границей, какому же количеству людей я пытался объяснить это ощущение, даже не знаю», «Как-то пытался объяснить австралийцу в клубе смысл песни "С чего начинается Родина"»,— также писали комментаторы.

Эстетика, показанная в видео про «русскую меланхолию», хорошо знакома не только жителям России, но и всего постсоветского пространства, заявили другие пользователи. Некоторые также заверили, что прониклись трендом, хотя выросли и живут за пределами стран СНГ. «Живу в Европе, все было то же самое», «В Польше нулевые отличия», «Чувствую то же самое, хотя в Германии вырос», «В Эстонии в некоторых местах так», — поделились мнениями русскоязычные комментаторы из Европы.

Другие и вовсе не разделили чувства приятной грусти и ностальгии. Особой критике подверглись ролики с балабановской атмосферой: отдельные комментаторы назвали их романтизацией бедности и маргинального образа жизни.

«Прекратите это романтизировать», «Серость, уныние… Ну такое себе», «Это убожество совковое», «Никто и не обязан понимать жизнь в нищете», — высказались критики

Оппоненты им возразили: дело не в нормализации бедности, а в ностальгии по прошлому — сложному, но родному. «Для кого нищета, а для кого самое уютное место», «Это не нищета, это место там, где мы были счастливы», — ответили пользователи.

«Действительно нечто»

Хотя отечественные блогеры полагают, что людям из-за рубежа их не понять, в иностранном сегменте соцсетей часто становятся популярными тренды, так или иначе связанные с Россией. Например, на протяжении 2025 года зарубежные пользователи пытались скопировать «славянский взгляд» — холодное и равнодушное выражение лица, которое зарубежные блогеры приписывали россиянам и жителям Восточной Европы.

Вдохновением для тренда послужила первая леди США Мелания Трамп, родившаяся в Словении: именно ее пронзительный взгляд с прищуром и пытались копировать зарубежные блогеры. При этом сами пользователи из России и других русскоязычных стран сочли, что истинный «славянский взгляд» выглядит иначе.

Другим примером интереса иностранцев к России послужил «русский мукбанг» — пользователи из западных стран массово закупали слабосоленую рыбу и ели ее с луком, хлебом и картошкой

Иностранные пользователи соцсетей полюбили и мемы о суровом характере жизни в России. В тематических аккаунтах публиковали реальные видео, снятые на просторах РФ, в которых происходило нечто необычное или же экстремальное: например, прыжки детей в снег с крыши многоэтажки. Кроме того, зарубежных пользователей впечатлил ролик с метеорологом, которая прогнала белого медведя криком, и водителем, который в 34-градусный мороз вышел разбираться с машиной в майке и шортах.

«У русских есть суперсилы», «Теперь я понимаю, почему их боится НАТО», — шутили зарубежные комментаторы

Кадр: фильм «Два бойца»

Российская и советская культура тоже интересует зарубежную аудиторию — так, в течение нескольких лет иностранные пользователи заслушивались песней «Темная ночь» из снятого в 40-е годы фильма «Два бойца», посвященного Великой Отечественной войне. В соцсетях распространялся фрагмент из фильма, в котором актер Марк Бернес исполняет песню, и многие пользователи уверяли, что ролик их сильно впечатлил.

«От этой старой советской военной песни у вас пойдут мурашки», — заявлял один из зарубежных блогеров, сыгравший мелодию на фортепиано. «В ней есть неповторимая русская грусть», «У русских песен особое звучание, чувство и настроение», «Эта песня — действительно нечто», — согласились комментаторы.

