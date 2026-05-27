Шаровые молнии атакуют дома россиян. Где можно встретить опасное явление и как от него защититься?

Шаровые молнии попали в дома в двух регионах России, есть опасность для Москвы

Что такое шаровая молния

Шаровая молния выглядит как светящаяся сфера, которая хаотично перемещается в воздухе. Это природное явление чаще всего возникает в грозовую погоду и до сих пор не имеет четкого научного объяснения. Диаметр шара может варьироваться от 10 сантиметров до нескольких метров, а его цвет бывает желтым, оранжевым, красным, белым или синим разной степени интенсивности. Очевидцы также отмечают шипящий звук и неприятный едкий запах.

Ученые предполагают, что, как и обычная молния, этот шар состоит из плазмы — ионизированного газа со свободными электронами, положительно и отрицательно заряженными ионами. Однако доказать это пока не получилось. В отличие от линейной молнии, шаровая живет в воздухе дольше — от десяти секунд до минуты. В конце существования обычно происходит взрыв, но иногда явление просто распадается на отдельные частицы и медленно угасает.

Существует множество гипотез, как появляется шаровая молния, но ни одна из них не получила полного признания в академической среде. «Электрические» гипотезы не объясняют, как поступает энергия к висящему в воздухе шару, а «химические» не согласуются с тем, что травмы людей после столкновения с шаровой молнией напоминают поражение током.

Шаровая молния может проникать в помещения через открытые окна, дымоходы, щели или даже сквозь стекла. Она способна двигаться против ветра или вдоль проводников и оставлять после себя ожоги, оплавления или взрывные повреждения.

Шаровые молнии атаковали два дома в России

В понедельник, 25 мая, шаровые молнии попали в дома в двух российских регионах.

Сначала пострадал двухквартирный деревянный дом в городе Шенкурске Архангельской области. Светящаяся сфера пробила обшивку и внутреннюю часть стены. Повреждения получила только постройка, жильцы не пострадали.

Второй случай произошел в селе Сторожевск в Республике Коми. Из-за шаровой молнии там возник пожар в частном доме. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров, при этом люди от возгорания не пострадали.

Москву и область призвали приготовиться к опасности

Не исключено, что шаровые молнии вскоре возникнут и в других регионах России. В Москве сезон этих явлений приходится на период летних гроз, с пиком в июле.

При этом ученые называют шаровые молнии не такими редкими, как принято считать: каждый год в европейской части страны фиксируют около 10 таких явлений. И их число только растет по мере учащения гроз.

«Приблизительно каждая линейная молния может создать шаровую. Стандартное появление шаровых молний у нас — это период летних гроз: июнь, июль, август. Пик, как правило, приходится на июль. Сейчас пока только начало поры появления шаровых молний» Владимир Бычков ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ им. Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии

Как защититься от шаровой молнии

Столкновение человека с этим явлением не всегда приводит к летальному исходу. Более частыми последствиями являются ожоги и ранения.

Главное правило при встрече с шаровой молнией — сохранять спокойствие и не делать резких движений. Не нужно ни резко приближаться к ней, ни убегать в противоположную сторону — так можно создать течение воздуха, которое заставит сферу следовать за человеком. Ученые категорически не рекомендуют размахивать руками и пытаться коснуться парящего объекта — особенно металлическими предметами. Лучшей стратегией будет замереть и дождаться, когда шаровая молния отлетит в сторону.

Для россиян, в чьих квартирах и домах стоят стеклопакеты, встреча с этим опасным явлением маловероятна. Шаровая молния может пробить дыру во внешнем стекле, но, как правило, неспособна пройти через второе.