Шаровые молнии атаковали дома в двух регионах на севере России. Москву и область тоже предупредили о такой опасности.
Что такое шаровая молния
Шаровая молния выглядит как светящаяся сфера, которая хаотично перемещается в воздухе. Это природное явление чаще всего возникает в грозовую погоду и до сих пор не имеет четкого научного объяснения. Диаметр шара может варьироваться от 10 сантиметров до нескольких метров, а его цвет бывает желтым, оранжевым, красным, белым или синим разной степени интенсивности. Очевидцы также отмечают шипящий звук и неприятный едкий запах.
Ученые предполагают, что, как и обычная молния, этот шар состоит из плазмы — ионизированного газа со свободными электронами, положительно и отрицательно заряженными ионами. Однако доказать это пока не получилось. В отличие от линейной молнии, шаровая живет в воздухе дольше — от десяти секунд до минуты. В конце существования обычно происходит взрыв, но иногда явление просто распадается на отдельные частицы и медленно угасает.
Существует множество гипотез, как появляется шаровая молния, но ни одна из них не получила полного признания в академической среде. «Электрические» гипотезы не объясняют, как поступает энергия к висящему в воздухе шару, а «химические» не согласуются с тем, что травмы людей после столкновения с шаровой молнией напоминают поражение током.
Шаровая молния может проникать в помещения через открытые окна, дымоходы, щели или даже сквозь стекла. Она способна двигаться против ветра или вдоль проводников и оставлять после себя ожоги, оплавления или взрывные повреждения.
Шаровые молнии атаковали два дома в России
В понедельник, 25 мая, шаровые молнии попали в дома в двух российских регионах.
Сначала пострадал двухквартирный деревянный дом в городе Шенкурске Архангельской области. Светящаяся сфера пробила обшивку и внутреннюю часть стены. Повреждения получила только постройка, жильцы не пострадали.
Второй случай произошел в селе Сторожевск в Республике Коми. Из-за шаровой молнии там возник пожар в частном доме. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров, при этом люди от возгорания не пострадали.
Москву и область призвали приготовиться к опасности
Не исключено, что шаровые молнии вскоре возникнут и в других регионах России. В Москве сезон этих явлений приходится на период летних гроз, с пиком в июле.
При этом ученые называют шаровые молнии не такими редкими, как принято считать: каждый год в европейской части страны фиксируют около 10 таких явлений. И их число только растет по мере учащения гроз.
«Приблизительно каждая линейная молния может создать шаровую. Стандартное появление шаровых молний у нас — это период летних гроз: июнь, июль, август. Пик, как правило, приходится на июль. Сейчас пока только начало поры появления шаровых молний»
Как защититься от шаровой молнии
Столкновение человека с этим явлением не всегда приводит к летальному исходу. Более частыми последствиями являются ожоги и ранения.
Главное правило при встрече с шаровой молнией — сохранять спокойствие и не делать резких движений. Не нужно ни резко приближаться к ней, ни убегать в противоположную сторону — так можно создать течение воздуха, которое заставит сферу следовать за человеком. Ученые категорически не рекомендуют размахивать руками и пытаться коснуться парящего объекта — особенно металлическими предметами. Лучшей стратегией будет замереть и дождаться, когда шаровая молния отлетит в сторону.
Для россиян, в чьих квартирах и домах стоят стеклопакеты, встреча с этим опасным явлением маловероятна. Шаровая молния может пробить дыру во внешнем стекле, но, как правило, неспособна пройти через второе.