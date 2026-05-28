07:41, 28 мая 2026

Россиянам назвали стоимость популярных видов ягод

РИА Новости: Медианная цена килограмма клубники составила 686 рублей в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В мае медианная стоимость популярных в России видов ягод составила от 622 до 1105 рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

С 1 по 25 мая медианная розничная цена малины составила 622 рубля за килограмм, клубники — 686 рублей, а голубики — 1105 рублей, уточнили эксперты.

За отчетный период наибольший прирост продаж продемонстрировал первый вид ягод. Реализация малины в годовом выражении увеличилась на 41 процент. Продажи клубники выросли на 30 процентов, а голубики — на 29 процентов.

Подобную динамику аналитики объяснили сезонностью. В преддверии лета в России традиционно растет спрос на свежие ягоды. Кроме того, гражданам устало удобнее приобретать здоровые перекусы и сезонные продукты. Подобного рода товары можно купить как в розничных сетях, так и в уличных специализированных точках.

Ранее россиянам дали советы по выбору еще одного популярного вида ягод. При покупке черешни, отметил глава Московского союза садоводов Андрей Туманов, стоит ориентироваться на ее внешний вид и вкус. Плоды с трещинами и вмятинами, пояснил он, следует обходить стороной.

