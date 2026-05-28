Шойгу высказался о планах Франции разместить ядерное оружие в других странах

Шойгу: Франция ведет дело к размещению своего ядерного оружия в других странах

Франция ведет дело к размещению своего ядерного оружия в других странах. Об этом предупредил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Париж взял четкий курс на наращивание числа боеголовок, даже распорядился больше не публиковать данные об их количестве. Более того, Франция ведет дело не только к совместным ядерным учениям, но и размещению своего ядерного оружия в других странах», — высказался Шойгу.

По его словам, эти действия французских властей категорически неприемлемы и требуют четкой и внятной реакции стран Глобального Юга и Востока.

В марте глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает политику ядерного сдерживания. Он распорядился увеличить количество ядерного оружия.