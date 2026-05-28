В Харьковской области рассказали о тактике мобилизации женщин в ВСУ

Колесник-Лавинская: Украина пробует методы мобилизации, направленные на женщин

На Украине разработали тактику мобилизации женщин, в основном используя методы мягкой силы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека и ребенка Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, ее слова приводит сообщество ВГА в соцсети «Вконтакте».

«2026 год начался с массовой установки в городах билбордов с женщинами в камуфляже и с автоматами, отмены части брони для медиков, среди которых большинство — женщины, активной пропаганды гендерного равенства и патриотического долга через призыв женщин на воинскую службу», — рассказала Колесник-Лавинская.

Она отметила, что в украинском информационном поле активно продвигаются примеры женской службы в армии, как в Израиле, Норвегии, Швеции и Дании. По ее словам, в данный момент идет «информационный прогрев» населения ради последующей нормализации мобилизации женщин.

Ранее стало известно, что в Харьковской области стартовала принудительная мобилизация женщин в ВСУ. Сообщалось, что женщинам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть к подписанию контракта.