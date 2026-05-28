Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 28 мая 2026МирЭксклюзив

Вероятность поставки ракет США Украине после срочного письма Зеленского оценили

Политолог Коньков усомнился в том, что от письма Зеленского Трампу будет эффект
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adam Berry / Getty Images

Вряд ли письмо президента Украины Владимира Зеленского американскому коллеге Дональду Трампу приведет к какому-то позитивному для Киева эффекту, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так о вероятности дополнительной поставки американских ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) политолог высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что в большей степени письмо носит политический характер, тем более что оно публичное. Все хорошо знают отношение Трампа к Зеленскому и в целом к киевскому режиму. Это неоднократно демонстрировалось. Его можно охарактеризовать как некий чемодан без ручки, который достался американской администрации. Текущая администрация относится к этому чемодану как к наследию [экс-президента США Джо] Байдена», — прокомментировал Коньков.

Навряд ли здесь будут какие-то политические реверансы или позитивные жесты со стороны Америки

Александр Коньковполитолог

При этом политолог допустил, что поддерживающие Украину западноевропейские страны могут использовать письмо Зеленского в своих интересах.

«С одной стороны, будут давить на жалость, что нужно помогать Украине и так далее. С другой стороны, будут показывать якобы готовность Зеленского к конструктивному взаимодействию со всеми западными силами, включая Америку. С третьей стороны, это будет использовано как механизм дальнейшего остракизма в отношениях с Трампом, как с фигурой, которая раскалывает западный блок и нарушает некую общую логику западного мира», — добавил он.

Что касается самой ситуации с поставками оружия, то отсутствие должных комплектующих, по словам эксперта, дает о себе знать.

«Это своего рода признак намечающегося кризиса в украинской обороне. С другой стороны, это показатель, насколько украинское руководство пока не готово к тому, чтобы признать очевидное и пойти на переговоры», — заключил Коньков.

Материалы по теме:
На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается
На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается
24 мая 2026
Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе
Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе
27 мая 2026

27 мая Зеленский отправил Трампу срочное письмо. В нем он пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Названы регионы России с самыми маленькими квартирами

    YouTube начал ограничивать видео для россиян с включенным VPN

    Названа неожиданная опасность для батареи смартфона

    Китайская экономика получила зловещий сигнал

    Ушаков двумя словами высказался о выборе Европой переговорщика с Россией

    Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

    Россиянка примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей

    Казино под видом компьютерного клуба с многомиллионным доходом накрыли в России

    Ушаков высказался о послании Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok