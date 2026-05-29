25-летняя глава банды подростков-убийц оказалась нищей

25-летняя лидер банды подростков-убийц из Японии оказалась нищей

Появились новые подробности о гламурной 25-летней женщине из Японии и ее муже, которые оказались лидерами банды подростков-убийц. Об этом пишет Mothership.

25-летнюю Мию Такэмаэ и 28-летнего Каито Такэмаэ арестовали после нападения на 69-летнюю жительницу префектуры Тотиги и ее сыновей. 14 мая в дом семейства ворвались шестеро подростков. Они нанесли пожилой женщине более 20 ударов ножом. Ее сыновья 30 и 40 лет получили переломы и другие тяжелые травмы. Малолетние преступники вынесли из дома деньги и ценности. Двое из них скрылись на автомобиле. Одного из нападавших удалось задержать через 30 минут после преступления.

На допросе он заявил, что действовал по наводке Такэмаэ. В частности, супруги предоставили подросткам дорогой автомобиль, на котором они приехали к дому жертв. При опросе знакомых супругов выяснилось, что они не работали и фактически были нищими. Мию несколько месяцев не платила за уроки в танцевальной школе. При этом женщина часто выкладывала в сеть свои снимки в модных образах. Каито, как оказалось, не окончил даже среднюю школу, и где он работал, неизвестно.

Следователи также указали, что совершившие нападение подростки не знали друг друга. Их завербовали в социальных сетях. Супруги отказались признать себя виновными.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии арестовали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев женщина расправилась с четырьмя мужчинами.

