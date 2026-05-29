Австрия вызвала посла России в связи с инцидентом с дронами в Румынии

МИД Австрии вызвал посла РФ Грозова, чтобы выразить протест

МИД Австрии вызвал посла РФ в стране Андрея Грозова, для того чтобы «выразить протест против эскалации». Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Беате Майнль-Райзингер в социальной сети X.

«Я вызвала посла России в Вене, чтобы однозначно заявить протест против российской эскалации», — написала она.

При этом австрийская газета Kronen Zeitung сообщает, что поводом для вызова стал инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Румынии.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

После этого МИД Румынии бездоказательно обвинил в случившемся Россию и пообещал действовать с максимальной стойкостью для усиления международного давления на Москву с целью немедленного и всестороннего прекращения огня.