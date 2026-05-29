В Канаде черный медведь растерзал бойца MMA из Индии. Об этом сообщает CBC News.

Хищник напал на 27-летнего Хришикеша Колота 8 мая в провинции Саскачеван. Мужчина был уроженцем индийского штата Керала, более десяти лет занимался смешанными единоборствами и мечтал выступать в UFC.

Колот переехал в Канаду в 2023 году и работал техником в компании UraniumX Discovery Corporation, которая занимается разведкой месторождений урана. Как рассказал его брат, недавно ему удалось устроиться тренером по боксу в Ванкувере. Он должен был приступить к работе в июне.

Медведя, который расправился с индийцем, ликвидировал свидетель нападения. Министерство общественной безопасности провинции выразило соболезнования семье индийца и предупредило жителей о необходимости соблюдать осторожность в районах, где обитают медведи. Тушу зверя отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Ямагата в желудке медведя нашли останки 78-летнего мужчины. Он пропал после того, как отправился собирать грибы в лес.