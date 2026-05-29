Европейцы массово захотели получить гражданство России

МВД: Число желающих получить гражданство России европейцев растет

Количество европейцев, стремящихся стать гражданами Российской Федерации, увеличивается. Об этом РИА Новости в кулуарах Международного форума по безопасности рассказал первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров.

«Конечно, растет. Есть специальные программы, есть соответствующие указы президента, которые выполняются», — сказал он.

Егоров также отметил, что исполняются указы главы государства, касающиеся поддержки лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, а также содействия переселению в РФ иностранных граждан, представляющих интерес для страны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. Они смогут подать заявление в упрощенном порядке.