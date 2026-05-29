Финляндия отправит Украине списанные истребители

Глава МИД Валтонен: Финляндия передаст Украине истребители с истекшим сроком эксплуатации

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пообещала передать Украине американские истребители F/A-18 Hornet с истекшим сроком эксплуатации. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

«Этот вопрос обсуждался с Украиной, но я скажу, что Финляндия отказывается от Hornet, потому что они исчерпали свой срок службы», — сказала она.

Ранее Россия предупредила Финляндию о серьезных последствиях предоставления неба дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В российском посольстве также обратили внимание на заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что использование воздушного пространства страны для украинских беспилотников полностью запрещено.