06:58, 29 мая 2026Мир

Финляндия отправит Украине списанные истребители

Марина Совина (ночной редактор)
Элина Валтонен. Фото: Omar Havana / Reuters

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пообещала передать Украине американские истребители F/A-18 Hornet с истекшим сроком эксплуатации. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

«Этот вопрос обсуждался с Украиной, но я скажу, что Финляндия отказывается от Hornet, потому что они исчерпали свой срок службы», — сказала она.

Ранее Россия предупредила Финляндию о серьезных последствиях предоставления неба дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В российском посольстве также обратили внимание на заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что использование воздушного пространства страны для украинских беспилотников полностью запрещено.

