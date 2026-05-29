11:44, 29 мая 2026Спорт

Футболист сборной Украины перешел в клуб немецкой бундеслиги

Футболист сборной Украины Конопля перешел в «Боруссию» из Менхенгладбаха
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Mateusz Slodkowski / Getty Images

Защитник сборной Украины Ефим Конопля перешел в Боруссию из Менхенгладбаха. Об этом сообщается на сайте клуба немецкой бундеслиги.

26-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Он заключил с «Боруссией» трехлетний контракт, финансовые условия которого не уточняются.

Последним клубом Конопли был «Шахтер». В минувшем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. В активе защитника два гола в 27 матчах в составе сборной Украины.

«Боруссия» из Менхенгладбаха в минувшем сезоне заняла 12-е место в чемпионате Германии. Команда не выступит в еврокубках в следующем сезоне.

